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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صحيفة أمريكية: تراشق كلامي بين البيت الأبيض ونتنياهو بسبب مزاعم حجب أسلحة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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نفى مسؤولو البيت الأبيض مزاعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، مؤكدين أنهم لا يعرفون ما الذي كان يتحدث عنه نتنياهو، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وكان نتنياهو قد نشر مقطع فيديو على منصة "إكس" مخاطبًا فيه الكاميرا باللغة الإنجليزية، وقال: "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية، في الأشهر القليلة الماضية، بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل."

وأعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن ارتباكهم حيال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي التقى نتنياهو الأسبوع الماضي.

وقال بلينكن: "نحن، كما تعلمون، نواصل مراجعة إحدى الشحنات التي تحدث عنها فيما يتعلق بالقنابل التي تزن 2000 رطل بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح. هذا لا يزال قيد المراجعة، لكن كل الأمور الأخرى جارية كما هو معتاد."

عندما سئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجابت للصحفيين: "نحن حقًا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه. نحن لا نفعل ذلك."

في وقت سابق من اليوم، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن البيت الأبيض ألغى اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولين إسرائيليين كان من المقرر عقده يوم الخميس، وذلك عقب تصريحات نتنياهو.

لكن مسؤول في البيت الأبيض أوضح في تصريح خاص لصحيفة "ذا هيل" أنه لم يتم الانتهاء من الترتيبات للاجتماع بعد، لذا لم يتم إلغاؤه.

البيت الأبيض الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو