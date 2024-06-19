"الهجرة": نعمل على مدار الساعة لإعادة المفقودين من الحجاج المصريين

أكد السفير عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، أن الحجاج المصريين بخير، قائلاً "هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بمتابعة البعثة المصرية للحجاج، وتلبية طلباتهم".

وأضاف “عباس”، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "وزارة الهجرة دشنت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي اتصالات الحجاج المصريين حال احتياجهم لأي مساعدة".

وتابع "تتلقى وزارة الهجرة الاتصالات من الحجاج على مدار الساعة، ونتابع بعض الحالات التي توفيت في السعودية من الحجاج المصريين".

وشدد على أن "كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لإعادة المفقودين من الحجاج المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية".

وأشار إلى أن ضرورة أن يتواصل الحجاج المصريون مع القنصلية في جدة على أرقام الطوارئ في حالة تغيب أي فرد من الحجاج.

وتابع "تم العثور على الكثير من الحجاج المفقودين في المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع القنصلية المصرية بجدة والسلطات السعودية".