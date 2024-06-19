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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لدواع أمنية.. بلجيكا ترفض استضافة المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم

منتخب إسرائيل لكرة
منتخب إسرائيل لكرة القدم
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رفضت مدينة بروكسل، اليوم الأربعاء، استضافة مباراة كرة قدم بين منتخبي بلجيكا وإسرائيل، إثر مخاوف أمنية جراء التوترات المرتبطة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقالت بلدية بروكسل أنه "من المستحيل" استضافة مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، المقررة في 6 من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت، في بيان لها، "إقامة مثل هذه المباراة في عاصمتنا، في هذه الفترة المضطربة بشكل خاص، سيؤدي بلا شك إلى إثارة احتجاجات كبيرة ومظاهرات مضادة، ما يعرض سلامة الجمهور واللاعبين وسكان بروكسل وأيضا قوات شرطتنا إلى الخطر".

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