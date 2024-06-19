إعدام أغذية فاسدة وتحرير 11 محضر مخالفات بالإسماعيلية

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بأن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنت اليوم الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية التى تشمل تكثيف المرور على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للإشتراطات الصحية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشارت الدكتورو ريم مصطفى إلى استكمال الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائيه بالمرور الميداني على 16 منشأة غذائيه تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات ،وأسفرت الحمله عن إعدام 17 كيلو من السلع الغذائية متغيره الخواص الطبيعيه ،وتحرير 11 محضر تنقسم إلى عدد 7 محضر نظافة طبقا لقرار 96 لسنة 1967 ،وعدد 4 محاضر شهادة صحية طبقا لقرار 97 لسنة 1967 والتوصية بالغلق لمنشأه واحدة لعدم وجود رخصة .

تمت الحملة تحت إشراف الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي ورئاسة دكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحه وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذيه بمختلف الإدارات الصحيه بمحافظة الإسماعيليه.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن الحملة تأتى إستكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ،وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ،بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمه الصحيه وإحكام المتابعة والرقابه على الأسواق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على ااستمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.