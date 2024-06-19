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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حالة الجو.. غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا والقاهرة 38 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس حيث يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. 

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأربعاء نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد  على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة غدا  

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38  للعظمى والصغرى 26  درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 42  للعظمى والصغرى 30  وعلى شمال  الصعيد 40 للعظمي  والصغرى 26 درجة، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمي والصغرى 30 درجة.

الارصاد حالة الطقس غدا