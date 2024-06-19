بوتين: روسيا ستواصل تطوير التعاون مع فيتنام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام.

وفي مقال نشره موقع الكرملين على الإنترنت، ونقلته وكالة أنباء سبوتنيك، أوضح بوتين في صحيفة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي "نيانزان" تحت عنوان "روسيا وفيتنام: صداقة اجتازت اختبار الزمن" قائلًا: "سنواصل مع أصدقائنا الفيتناميين بناء العلاقات الثنائية وتطوير التعاون لصالح شعبينا بما يخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم ككل."

وأضاف بوتين: "لدينا تقييمات مماثلة للوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونرى فيتنام شريكًا متشابهًا في التفكير في تشكيل هيكل جديد للأمن الأوراسي المتساوي وغير القابل للتجزئة على أساس شامل وغير تمييزي."

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تعتزم مواصلة تعليم الطلاب الفيتناميين في الجامعات الروسية على نفقة الميزانية الفيدرالية، ودعم إطلاق مشاريع أكاديمية مشتركة. وأكد قائلًا: "سنواصل الاهتمام المتزايد بالشراكة في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص، سنواصل تدريب المواطنين الفيتناميين في الجامعات الروسية على حساب الميزانية الفيدرالية، وسنبذل قصارى جهدنا لتعزيز التبادل الطلابي وإطلاق المشاريع والبرامج الأكاديمية المشتركة."