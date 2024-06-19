زعيم كوريا الشمالية: معاهدة الشراكة مع روسيا ستسهم في حفاظ استقرار المنطقة

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا الشمالية وروسيا ستسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك بعد توقيعه الاتفاقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يزور بيونج يانج حاليًا.

وقال كيم جونج أون: "لا شك أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كوريا الشمالية وروسيا، باعتبارها برنامجًا عظيمًا، ستعزز بشكل موثوق العلاقات المتحالفة بين البلدين لمدة قرن من الزمان، وستسهم بشكل كامل في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة."

وأضاف: "نحن نسعى لتحقيق قضية بناء دول قوية والمصالح المشتركة لبلدينا، كوريا الشمالية وروسيا، وستضع هذه المعاهدة أمن البلدين على أساس أكثر صلابة".

ووصف الزعيم الكوري الشمالي المعاهدة بأنها حدث مهم وعظيم في تطوير العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، وأنها نتيجة رائعة تحققت بفضل جهود واهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما وصف الوثيقة الموقعة بأنها أقوى وأشمل معاهدة جديدة في تاريخ العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الشمالية.