سينما وسيرك ومسرح.. فعاليات "الثقافة" في العيد ترفع لافتة كامل العدد

شهدت فعاليات وزارة الثقافة المصرية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفعت مسارح الدولة وسينما الشعب لافتة كامل العدد، محققة إيرادات كبيرة في القاهرة والمحافظات.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالإقبال الجماهيري الكبير على فعاليات وزارة الثقافة التي أقيمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في مختلف محافظات الجمهورية.

برنامج فنى وثقافى شامل

وأكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة حرصت على تقديم برنامج فني وثقافي شامل، يرضي مختلف الأذواق والفئات العمرية، حيث شملت الفعاليات عروضًا سينمائية، ومسرحية، وعروضًا للفنون الشعبية، وورشًا إبداعية للأطفال، وذلك بهدف نشر الثقافة والفنون وإسعاد الجماهير خلال عطلة العيد.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر لجميع العاملين في الوزارة، والمشاركين في تلك العروض ، على جهودهم المتميزة في تنظيم هذه الفعاليات خلال أيام العيد.

“سينما الشعب".. 4 أفلام فى 18 محافظة

حيث تجاوزت إيرادات “سينما الشعب” خلال أيام العيد الأولى المليون ونصف جنيه، في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا للهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت 4 أفلام جديدة في 18 محافظة.

وحققت الدراما الغنائية الاستعراضية “نوستالجيا 80/90” من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرضها على مسرح السامر بالعجوزة بمشاركة فرق، سوهاج، وبورسعيد، والحرية للفنون الشعبية والاستعراضية.

مسارح الدولة ترفع لافتة “كامل العدد”

ورفعت مسارح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال لافتة كامل العدد بجميع مسارحها التي شهدت تقديم 11 عرضًا مسرحيًا، منها 6 عروض مسرحية تقدم للمرة الأولى.

حيث شهد المسرح القومي افتتاح العرض المسرحي “مش روميو وجولييت”، المستوحى من نص “روميو وجولييت” لوليام شكسبير، والذي تقدمه فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، والعرض بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، وصياغة شعرية أمين حداد، وإخراج عصام السيد.

كما افتتحت فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، عرض “العيال فهمت”، العرض مأخوذ عن الفيلم الغنائي صوت الموسيقى، من إخراج شادي سرور، من انتاج المسرح الكوميدي.

أما فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيونى، فقدمت عرض “مرايا إلكترا” من تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، من إنتاج مسرح الشباب وتعرض على المسرح العائم في الثامنة والنصف.

فعاليات للأطفال فى عيد الأضحى

وللأطفال قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد على، عرض “ذات والرداء الأحمر”، تأليف وأشعار وليد كمال، ومن إخراج نادية الشويخ.

وقدمت فرقة الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي العرض المسرحي للأطفال “مغامرة في المدينة الأسطورية”، من إنتاج فرقة الإسكندرية على مسرح ليسيه الإسكندرية.

وافتتحت فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومى، عرض “الحلم حلاوة” من تأليف ياسر أبو العينين، ومن إخراج مي مهاب ويقدم العرض على مسرح متروبول.

فيما شهد عرض “عامل قلق” على مسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال ثاني وثالث أيام العيد وامتلأت قاعة مسرح البالون والتي تتجاوز سعتها ال800 مقعد بالجمهور، العرض بطولة سامح حسين.

وحققت عروض السيرك القومي بالعجوزة خلال أيام العيد أرقامًا قياسية، حيث يتم تقديم عرضين يوميًا.