القبض على سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالساحل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية بعدد من المناطق بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)

وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد السيارة والمركبة المستخدمة فى الواقعة.