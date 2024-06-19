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الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالساحل

المتهم
المتهم
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية بعدد من المناطق بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)
وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد السيارة والمركبة المستخدمة فى الواقعة.

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