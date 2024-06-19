الصين والبرازيل الأعلى تصديرًا للسياحة إلى أوروبا

نشرت لجنة السفر بالاتحاد الأوروبي (ETC)، تقرير مقياس السفر لمسافات طويلة (LHTB)، والذي أكدت خلاله أنه من المتوقع أن يتصدر السائحون البرازيليون والصينيون قائمة أكبر الأسواق الوافدة إلى أوروبا هذا الصيف، حيث يخطط 62 % و52 % من المشاركين، على التوالي، لرحلة إلى أوروبا الصيف الحالي.

وشملت الدراسة 7 أسواق خارجية رئيسية مثل أستراليا والبرازيل وكندا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ومنطقة شنجن، وأظهر المسافرون من الولايات المتحدة وكندا نهجا أكثر حذرا تجاه السفر إلى أوروبا، مع نمو الاهتمام بشكل طفيف منذ العام الماضي إلى 40 % و42 % على التوالي، وتظهر أستراليا وكوريا الجنوبية حماسا معتدلاً، حيث يبلغ الاهتمام بزيارة أوروبا 37 % و35 % على التوالي.

وكشف استطلاع ETC أيضًا أن المواطنين اليابانيين يظهرون اهتمامًا أقل بنسبة 19 %، حيث لا يزال انتعاش السفر من هذا السوق بطيئًا، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المسافرين الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا أو 34 و49 عامًا وذوي الدخل الأعلى في جميع الأسواق يدفعون الرغبة في زيارة الاتحاد الأوروبي.

وتظل السلامة أيضًا مصدر قلق بالغ للمسافرين لمسافات طويلة، حيث أعطى 45% من المشاركين الأولوية لوجهات الاتحاد الأوروبي التي يعتقد أنها آمنة؛ وتأتي البنية التحتية السياحية عالية الجودة في المرتبة الثانية بنسبة 38 %، في حين يميل 36 % من المشاركين إلى زيارة المعالم الأثرية الشهيرة.

وتأتي بعد ذلك الظروف الجوية المستقرة، حيث يختارها 31% من السياح كخيار للسفر إلى الوجهات التي يعتزمون زيارتها، وفي الوقت نفسه، يرغب واحد من كل خمسة مسافرين في الحصول على رحلات جوية مباشرة، ويفضل نفس العدد رحلات القطارات الجيدة بمجرد وصولهم إلى الوجهة.

ومن ناحية أخرى، فإن القدرة على تحمل التكاليف تشكل مصدر قلق لـ 23 % من المشاركين، على الرغم من انخفاض هذه النسبة عن 32 % في العام الماضي.

علاوة على ذلك، وجد الاستطلاع أيضًا أن 67% من زوار الاتحاد الأوروبي لمسافات طويلة يختارون مسارات متعددة البلدان، حيث يعتزم حوالي 51% من المشاركين استخدام شركات الطيران كاملة الخدمات للسفر عبر القارة.

وفيما يتعلق بالسفر الدولي داخل الاتحاد الأوروبي، تظل شركات الطيران ذات الخدمة الكاملة هي الخيار المفضل لـ 51 % من المشاركين، ومن بين المسافرين المهتمين بالميزانية، تحظى شركات الطيران منخفضة التكلفة وتذاكر القطار ذهابًا وإيابًا بشعبية كبيرة أيضًا، بنسبة 29 % و24 % على التوالي.

وكما يوضح الاستطلاع، يعطي المسافرون الأولوية للألفة عند اختيار وجهات وتجارب محددة، ونتيجة لذلك، يختار 61 % منهم بلداناً ذات بنية تحتية متطورة ومناطق جذب شعبية، وفي حين أن إغراء الأماكن المعروفة لا يزال قوياً، فإن 39 % مهتمون باستكشاف أماكن أقل شهرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.