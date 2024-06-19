آرني سلوت.. خليفة كلوب في ثورة ترميم ليفربول

آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد.. رحل الألماني يورجن كلوب عن تدريب ليفربول الإنجليزي بعدما قضى 9 سنوات داخل قلعة أنفيلد، ليأتي الهولندي آرني سلوت ليتولى المهمة الفنية بداية من الموسم المقبل 2024-2025.

ويستعد سلوت، لقيادة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بداية من فترة الإعداد للموسم الجديد، لتنتظره العديد من التحديات بعد رحيل كلوب.

من هو آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد؟

آرني سلوت هو مدرب هولندي الجنسية، يبلغ من العمر 46 عامًا، حيث ولد يوم 17 سبتمبر 1978 في مدينة بيرجنتايم بهولندا.

مسيرته الكروية كلاعب، اقتصرت على الدوري الهولندي فقط، حيث بدأ لعب كرة القدم مع فريق الشباب بمدينة بيرجنتايم.

انضم إلى فريق بي إي سي زفوله وعمره 17 سنة، وكان يلعب في مركز الوسط الهجومي، ثم عاني من الإصابات كثيرًا.

ولعب سلوت لأندية: ناك بريدا وسبارتا روتردام، إذ شارك في إجمالي 462 مباراة وسجل 100 هدفًا، قبل أن يعتزل لعب كرة القدم في عام 2013.

وتعد أبرز إنجازاته لاعبًا، هي التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية الهولندي مرتين مع مع إف سي زفوله.

بدأ مسيرته التدريبية مساعدًا للمدرب عام 2014 لنادي كامبيور، قبل أن يتولى تدريب الفريق ذاته عام 2016.

قاد فريق ألكمار فنيًا عام 2018، قبل أن يتواجد على رأس الجهاز الفني لفريق فينورد الهولندي منذ عام 2021.

أما أبرز إنجازاته في مسيرته التدريبية، هي قيادة فينورد إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الأولى أمام روما الإيطالي، ثم توج بالدوري الهولندي في 2022-2023، إلى جانب كأس هولندا في الموسم المنقضي.

وحصل آرني سلوت على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي في مناسبتين، قبل أن يتولى تدريب ليفربول في مهمة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل الصراع الشرس مع مانشستر سيتي وأرسنال مؤخرًا على لقب البريميرليج.

كلوب - محمد صلاح

سلوت خليفة كلوب

ويتسلم سلوت مهمة تدريب ليفربول بداية من الموسم المقبل، خلفًا لقائد حقبة الإنجازات كلوب، الذي قضى 9 سنوات داخل قلعة أنفيلد، حصد خلالها على العديد من الألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز في 2020، الذي غاب عن خزائن النادي لـ30 عامًا.

وبعد رحيل كلوب، هناك العديد من التحديات التي تنتظر سلوت مع الريدز، أهمها الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، في مقدمته محمد صلاح، الذي تنهال العروض المغرية عليه من الدوري السعودي.

سلوت يُعرف بأسلوبه الهجومي واهتمامه بتطوير اللاعبين الشباب، وأصبح في مهمة شاقة لترميم صفوف ليفربول، التي قضاها كلوب في عام 2015، لتكوين فريق قادر على المنافسة على جميع الألقاب، ومرعب للخصوم خاصة بالثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

وبات سلوت أمام عائق كبير هو تطوير أكثر من لاعب، على رأسهم: المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، ليصبح أكثر فعالية أمام مرمى المنافسين.

ولكن هناك أمور تسهل مهمة سلوت مع ليفربول، أهمها وجود قائد الفريق فيرجيل فان دايك، مواطنه الذي سيكون له دورًا كبيرًا مع المدرب الجديد، لا سيما أن الثنائي يتحدث الهولندية، بجانب المهاجم كودي جاكبو نجم الطواحين في كأس العالم قطر 2022.

ويعتبر آرني سلوت، المدرب رقم 22 في تاريخ ليفربول، كما إنه أول مدرب هولندي يتولى تدريب الريدز، بعدما وقع على عقود توليه المهمة لمدة 3 سنوات.