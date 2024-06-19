أبو ريدة ينعى مشجعتي الأهلي

تقدم المهندس هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بخالص تعازيه، لأسرتي فقيدتي النادي الأهلي، نورهان ناصر، ونرجس صلاح، بعد وفاتهما إثر حادث أليم، بعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي.

ونعى أبوريدة مشجعتي الأهلي، وتقدم بأحر التعازي، للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وأكد أن الجماهير هي روح كرة القدم وأنهم الحلقة الأنقى والأجدر بالتكريم والعناية في منظومة الرياضة كلها، مشددا على حزنه العميق جراء تلك المأساة التي أصابت كرة القدم المصرية.