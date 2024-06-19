بالصور.. استمرار العمل بعيادات التأمين الصحي بالمنيا خلال أيام العيد

تابع الدكتور محمد علي رسلان مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، اليوم الأربعاء عمل عيادات التأمين الصحي أثناء إجازة عيد الأضحي المبارك وذلك للتيسير علي المنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة في تكرار وصرف العلاج الشهري في الميعاد المحدد وعدم التأخير في صرف الأدوية و توفير بعض التخصصات الطبية اللازمة.

ووجه الدكتور محمد رسلان مدير فرع التأمين الصحي الشكر لكل الأطباء والعاملين بعيادات التأمين الصحي بالمنيا على ما بذلوه من مجهود طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان فرع التأمين الصحي بالمنيا قد أعلن تشغيل عيادات التأمين الصحي أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك للتيسير على المنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة في تكرار وصرف العلاج الشهري في الميعاد المحدد وعدم التأخير عليه في الصرف وتوفير عيادة الباطنة والمعمل والصيدلية المجانية والصيدلية الاقتصادية وتوفير خدمة عملاء أثناء عمل العيادات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهين الدكتور محمد علي رسلان مدير عام الفرع وبإشراف الدكتور محمد خلف مدير الشئون الطبية والدكتور محمد علاء مدير العيادات.

حيث تم تشغيل عيادات (المبرة الشاملة، ملوي، أبو قرقاص، بني مزار).

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