بعد نشر صفحة نهال عنبر وفاة محيى إسماعيل..القيصر لـ"البوابة نيوز" : أنا عايش واسألوا اللى كتبوا الخبر

علق الفنان محيي إسماعيل، على الشائعة التى تم نشرها عبر الحساب الرسمى للفنانة نهال عنبر على إنستجرام ووصفته بالراحل" قائلا أنا عايش واسألوا اللى كتبوا الخبر".

وتابع محيي إسماعيل في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: "مش عارف ليه كتبوا كده واسألوا اللى كتبوا الخبر والحمد لله أنا بخير وكل سنة وأنتوا طيبين".

كانت الفنانة نهال عنبر قد صرحت للبوابة نيوز؛ مؤكدة أن فريق السوشيال ميديا الخاص بإدرة صفحتها على موقع "إنستجرام" قرأ خبرا "مفبرك" على صفحة مجهولة تنتحل اسم أحد المواقع الصحفية، يفيد وفاة الفنان محيي إسماعيل، فقام بنشر الخبر بدون الرجوع إليها.

واعتذرت عن هذا الخطأ غير المقصود

وأضافت نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن هذا الخطأ جاء عن طريق فتاة تعمل ضمن فريق السوشيال وبدون قصد مطلقًا، وأنها تواصلت مع الفنان محيي إسماعيل فور علمها بما حدث، وقامت بتقديم الاعتذار له على نشر هذا الخبر على صفحتها، مشيرة إلى أنها أبلغت فريق السوشيال الخاص بها بعدم نشر أي أخبار على صفحتها إلا بعد الرجوع إليها أولًا.

يذكر أن صفحة الفنانة نهال عنبر على موقع "إنستجرام"نشرت اعتذارًا للفنان محيي إسماعيل تحت عنوان "اعتذار واجب" ، قالت فيه: "بصفتي مدير السوشيال ميديا لمنصات السوشيال أعتذر للفنان الكبير عن الخبر الخطأ غير المقصود بالتأكيد، والفنانة نهال عنبر لم تعلم أبدًا بنزول الخبر لانشغالها بالمسرح بالإسكندرية، والخطأ جاء من أحد فريق العمل".