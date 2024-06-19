بيراميدز يتقدم على بلدية المحلة بهدف في الشوط الأول "صور"

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على مضيفه بلدية المحلة بهدف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد السويس الجديد في الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف بيراميدز اللاعب فخري لاكاي في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يمتلك بلدية المحلة 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بلدية المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمود زلاكة - محمود صابر - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي - دودو الباس.