"إحداهن حامل".. الاستعلام عن حالة 4 سيدات سقطت عليهن شرفة منزل ببولاق

بدأت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق في واقعة إصابة أربعة سيدات في سقوط شرفة منزل قديم، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابات، واستدعاء مالك العقار لسؤاله.

كما أمرت بالاستعلام عن أوراق تراخيص المنزل من الحي التابع له، وما أن صدر أية قرارات إزالة، أو تنكيس له من قبل.

وتبين من المعاينة الأولية سقوط أجزاء من خرسانة وحائط شرفة بأحد ادوار منزل قديم بمنطقة بولاق أبو العلا، دون سقوط كلى للمنزل.

أصيب 4 سيدات، بجروح وكسور، عقب سقوط أجزاء من شرفة منزل فوقهم، أثناء جلوسهم علي كافيه، بمنطقة بولاق أبو العلا.



كان ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا، من المستشفي العام، مفاده استقبال 4 سيدات من بينهم سيدة حامل، مصابات، جراء سقوط أجزاء من منزل قديم فوقهن من الطابق الثاني، أثناء جلوسهن علي كافيه.

وبالانتقال والفحص تبين تعرض شرفة عقار قديم للسقوط، وتصادف جلوس الضحايا أسفل المنزل، مما تسبب في إصابتهن.