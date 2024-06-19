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الأربعاء 19 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يلتقي نظيره الصيني على هامش زيارته لموسكو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، يينج يونج النائب العام لجمهورية الصين الشعبية؛ وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن. 

حضر اللقاء وفد النيابة العامة المصرية المرافق للنائب العام. 

في هذا الإطار عبر الجانبان المصري والصيني عن متانة العلاقات الراسخة بين البلديْن اقتصاديًا وسياسيًا، وتباحثا في سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجرائم بمختلف صورها

كما شمل اللقاء التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين البلديْن. وفي الختام اتفق الجانبان على إعداد مشروع مذكرة تفاهم محددة بين النيابة العامة المصرية والصينية في مجالات التدريب ومكافحة الجرائم وتبادل الزيارات.

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