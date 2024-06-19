محافظ المنيا: 159 ألف مستفيد في 140 قرية من مشروع صك الأضحية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توزيع لحوم 199 رأس ماشية ضمن مشروع صك الأضحية لعام 1445 هجرياً / 2024 ميلادياً، تحت إشراف مديرية الطب البيطري، وداخل المجازر الحكومية، بالتعاون مع الشركاء من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية.

وأوضح المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم أن المشروع تم بالتعاون مع 135 جمعية أهلية وديوان عام المحافظة، وتم التوزيع على 31,751 أسرة، بإجمالي 158,755 مستفيداً فى 140 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة .

وأضاف أن عمليات الذبح تمت في 5 مجازر حكومية، تبعاً للإجراءات الاحترازية وتوزيع اللحوم على المستحقين بشكل آمن وصحي، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تنفيذ هذا المشروع .



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