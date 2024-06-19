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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المئات يؤدون صلاة الجنازة على مشجعة الأهلي نورهان ناصر بالمنوفية

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
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أدى المئات من أهالي عزبة العمدة بمركز الشهداء بالمنوفية صلاة الجنازة على نورهان ناصر، مشجعة النادي الأهلي، التي توفيت مع زميلتها نرجس أمام ستاد برج العرب مساء أمس.

جرت مراسم التشييع من مسجد الأبرار بقرية زاوية الناعورة إلى مقابر الأسرة، وسط دموع وانهيار عائلتها وزملائها من مشجعي الأهلي.

كانت سيارة نقل الموتى قد نقلت جثمان نورهان من مستشفى العامرية إلى مسجد الأبرار، حيث أقيمت صلاة الجنازة قبل أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بقرية زاوية الناعورة.

شهدت الجنازة حضورًا كبيرًا من أهالي القرية وأصدقاء الفقيدة، الذين قدموا التعزية للأسرة ومحاولة التخفيف عنهم في هذا المصاب الجلل.

وساد الحزن والأسى على وجوه الجميع خلال التشييع، ودخلت أسرة نورهان في نوبة من البكاء الشديد أثناء نظرة الوداع الأخيرة.

المنوفية النادي الاهلي زاوية الناعورة ستاد برج العرب نورهان ناصر