بعد شائعة وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية للفنان محيي إسماعيل

تصدرت الفنانة نهال عنبر مؤشرات البحث على جوجل، بعد نشر خبر خاطئ عن وفاة الفنان محيي إسماعيل عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، وحملت تعليق "القيصر الفنان الراحل محيي إسماعيل".

اعتذار نهال عنبر لـ محيي إسماعيل

حرصت الفنانة نهال عنبر على الاعتذار للفنان محيي إسماعيل، قائلة: "إعتذار واجب.. بصفتي مدير فريق السوشيال ميديا لمنصات السوشيال ميديا، أعتذر للفنان الكبير محيي إسماعيل عن الخبر الخطأ الغير مقصود بالتأكيد".

وتابعت من خلال بيان نشر عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "والفنانة نهال عنبر لم تعلم أبدا عن نزول الخبر لانشغالها بالمسرح بالإسكندرية، والخطأ من أحد فريق العمل.. أرجو تقبل اعتذارنا.. مدير السوشيال ميديا".

أبرز أعمال الفنان محيي إسماعيل

ولد الفنان محيي إسماعيل 8 نوفمبر 1940 نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات.

عُرف عنه في الوسط الفني بأداء الأدوار المركبة، ومن مؤسسي مسرح المائة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969، ومن أشهر أفلامه "الأخوة الأعداء" مع نور الشريف وحسين فهمي ويحيى شاهين، وحقق من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

ومن أبرز أعماله الفنية؛ الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي.

نهال عنبر في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" بعد الخطأ حول وفاة محيي إسماعيل

قالت الفنانة نهال عنبر أن هذا الخطأ جاء عن طريق فتاة تعمل ضمن فريق السوشيال وبدون قصد مطلقًا، وأنها تواصلت مع الفنان محيي إسماعيل فور علمها بما حدث، وقامت بتقديم الاعتذار له على نشر الخبر على صفحتها، مشيرة إلى أنها أبلغت فريق السوشيال الخاص بها بعدم نشر أي أخبار على صفحتها إلا بعد الرجوع إليها أولًا.

وأضافت في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "فريق السوشيال ميديا الخاص قرأ خبرا "مفبركا" على صفحة مجهولة تنتحل اسم أحد المواقع الصحفية، يفيد وفاة الفنان محيي إسماعيل، فقام بنشر الخبر دون التأكد من صحته".