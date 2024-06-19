خروجة عيد الأضحى.. المتحف اليونانى الرومانى يواصل استقبال زواره (صور)

واصل المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، استقبال زواره فى عيد الأضحى المبارك، حيث يفضل الكثيرون زيارة المتاحف والأماكن الأثرية فى الأعياد والمناسبات.

وكان قد أعلن المتحف أن مواعيد الزيارة من الأحد للخميس من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، أما أيام الجمعة والسبت فتكون مواعيد الزيارة من 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

وتصل أسعار تذاكر دخول المتحف اليونانى الرومانى للمصريين والعرب، الى 40 جنيها للزائر، و20 جنيها للطالب، كما تصل أسعارها للأجانب الى 300 جنيه للزائر، و140 جنيها للطالب.

ويقدم المتحف اليونانى الرومانى جولات إرشادية للزوار مجانًا، وخدمات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وضعاف البصر، والمكفوفين .