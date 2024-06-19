اليوم العالمي لـ الأنيميا المنجلية.. 4 أعراض تكشف الإصابة بالمرض

يعد مرض الأنيميا المنجلية هو تذبذب في الدم الوراثي الأكثر انتشارا، وهو يؤثر علي خلايا الدم الحمراء، في مرض فقر الدم المنجلي، يكون البروتين في هيموجلوبين الدم داخل خلايا الدم الحمراء، غير طبيعي، والهيموجلوبين وظيفته حمل الأكسجين في الدم في كل أنحاء الجسم ، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأنيميا المنجلية نتعرف على أعراض المرض ومضاعفاته، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

تظهر أعراض مرض الأنيميا المنجلية عندما يبلغ عمر الطفل نحو 5 إلى 6 أشهر.

تختلف علامات وأعراض الأنيميا المنجلية من شخص لآخر.

ويعاني بعض الأشخاص من أعراض بسيطة بينما يصاب البعض الآخر بمضاعفات أشدة خطورة.

تشمل أعراض مرض الأنيميا المنجلية ما يلي:

-نوبات الألم المستمرة

-فقر الدم، مما يسبب التعب والشحوب والضعف.

-اليرقان "اصفرار الجلد وبياض عيونهم" .

-تورم مؤلم في أيديهم وأقدامهم.

ما هي مضاعفات الأنيميا المنجلية

يمكن أن يؤثر مرض الأنيميا المنجلية على أجزاء كثيرة من الجسم.

بعض التأثيرات حادة وتبدأ بدون تبعات وبعضها مزمن "تستمر لفترة طويلة"

تبدأ مضاعفات فقر الدم المنجلي في وقت قريب وتستمر طوال حياتك.

الألم

الألم من المضاعفات الأكثر انتشارا لمرض الأنيميا المنجلية.

قد تكون لديك أزمة ألم حادة، تسمى بأزمة الخلايا المنجلية، أو أزمة انسداد الأوعية الدموية "VOC" أو أزمة انسداد الأوعية الدموية. قد تكون أزمات الألم هذه خفيفة أو شديدة ويمكن أن تبدأ فجأة وتستمر لأي فترة من الزمن، غالبا ما تؤثر أزمات الألم على صدرك وظهرك وساقيك وذراعيك. قد يكون لديك ألم مزمن، وهو عندما يستمر الألم لفترة أطول من ستة أشهر.

فقر الدم

تموت خلايا الدم الحمراء مبكرا بسبب مرض الخلايا المنجلية، مما قد يؤدي إلى فقر الدم، يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. فقر الدم يمكن أن يسبب التعب الشديد، بالاضافه الي اصفرار الوجه والدوخة والدوار.

متلازمة الصدر الحادة

متلازمة الصدر الحادة هي حالة طبية طارئة تهدد الحياة. يمكن أن يسبب إصابة الرئة وصعوبة التنفس وانخفاض الأكسجين إلى بقية الجسم. تحدث هذه المضاعفات لمرض الأنيميا المنجلية عندما تمنع الخلايا المنجلية الدم والأكسجين من الوصول إلى رئتيك.

جلطات الدم

تزيد الخلايا المنجلية من احتمالية تجلط الدم. وهذا يزيد من فرص الإصابة بجلطة دموية في الوريد العميق "تجلط الأوردة العميقة أو يمكن أن ينقطع تجلط الأوردة العميقة وينتقل إلى رئتيك الانسداد الرئوي.

سكتة دماغية

عندما تعلق الخلايا المنجلية في وعاء دموي، فإنها تمنع تدفق الدم إلى دماغك.

ومن الصعب الحصول على الأكسجين الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح. هذا يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية. حوالي 10٪ من الأشخاص المصابين بـالأنيميا المنجلية يعانون من سكتة دماغية مصحوبة بأعراض.

السكتات الدماغية هي الأكثر شيوعا في الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم المنجلي.

مشاكل في الرؤية

يمكن للخلايا المنجلية أن تمنع تدفق الدم في الأوعية الدموية في عينيك. يحدث هذا الانسداد غالبا في شبكية عينك. قد لا يكون لديك أي أعراض ثم تصاب فجأة بفقدان البصر، مما قد يؤدي إلى العمى الدائم.

تلف الأعضاء وفشلها

يعاني الأشخاص المصابون بمرض فقر الدم المنجلي لخطر المشاكل المتعلقة بالقلب والرئة والكلى والأعضاء الأخرى. وذلك لأن الدم والأكسجين لا يصل إليهم. يمكن أن يؤدي مرض الأنيميا المنجلية إلى فشل أعضاء متعددة.