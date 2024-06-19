روسيا: انضمام السعودية إلى "بريكس" حقيقة لا جدال فيها

رحب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بمشاركة المملكة العربية السعودية في رابطة "بريكس"، مؤكدًا أن انضمام الرياض للمنظمة يعد حقيقة لا جدال فيها.

جاءت تصريحات ريابكوف خلال لقاء نظمته وكالة "روسيا اليوم"، حيث رد على سؤال حول مشاركة السعودية في "بريكس" في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بدورها في المنظمة.

وأوضح ريابكوف: "نعم، بالطبع، تشارك الرياض في (بريكس)، وهذه حقيقة لا جدال فيها منذ ما يقرب من 6 أشهر. عندما انتقلت رئاسة المنظمة إلى روسيا، رحبنا مرارًا بممثلي المملكة العربية السعودية في فعالياتنا ذات الصلة، وقد عقدت اجتماعات وجرى التعاون مع الجميع".

وأضاف المسؤول الروسي، خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفجورود الروسية: "تلقى الجانب الروسي إشارة من زملائهم السعوديين بأن العمليات المحلية المتعلقة بتقييم الدعوة الرسمية لانضمام المملكة إلى المنظمة لم تُحسم بعد، وبالتالي لا يشارك الممثلون السعوديون في كامل أنشطة المنظمة".

جدير بالذكر أنه في الأول من يناير الماضي، أصبحت روسيا رئيسة منظمة "بريكس" للعام المقبل، وبدأت عملية انضمام أعضاء جدد إلى المنظمة. بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، تضم "بريكس" الآن مصر، إثيوبيا، إيران، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.