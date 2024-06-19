"عزبة العمدة" تتشح بالسواد حزنا على وفاة مشجعة الأهلي نورهان ناصر

اتشحت عزبة العمدة التابعة لقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء في المنوفية بالسواد حزناً على وفاة نورهان ناصر، مشجعة النادي الأهلي، التي لقيت مصرعها في حادث سير بعد خروجها من استاد برج العرب عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الإسكندرية.

توافد الأهالي على المقابر استعداداً لاستقبال جثمان نورهان ناصر، حيث ارتدت النساء الملابس السوداء، وامتلأت الأجواء بالصراخ والعويل في منزلها.

كانت نورهان قد سافرت من القاهرة لحضور المباراة مع والدها، لكنها لم تعد بعد الحادث المأساوي الذي وقع أثناء عبورها الطريق مع صديقتها أمام الاستاد.

نورهان، طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الآثار، كانت تعيش في القاهرة مع والدها وأشقائها، وتحب الحياة والنادي الأهلي.

وأعربت جدتها عن حزنها الكبير على فقدانها، مشيرةً إلى أنها حاولت إقناعها بعدم الذهاب إلى المباراة، لكنها أصرت بسبب عشقها للنادي.

كانت العائلة تنتظر عودتها للاحتفال بـ "سبوع" أحدث مولود في العائلة، ولكن القدر كان له رأي آخر.