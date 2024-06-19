بسبب التليفون.. طالب ينهي حياته شنقا في الجيزة

أنهى طالب حياته شنقا بسبب رفض والده إعطاءه أموالا لتصليح هاتفه المحمول بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

طالب ينهي حياته شنقا في أوسيم

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على طالب مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرته أفادوا باقدامه على إنهاء حياته بسبب رفض والده إعطائه أموال لتصليح هاتفه المحمول الخاص به، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.