حصاد التأمين الطبي في «الأضحى».. التوعية الصحية لـ 81 ألف مواطن.. 6180 مستفيدا من القوافل العلاجية.. وتقديم الخدمات الإسعافية ل 10 آلاف شخص بالمحافظات

فى إطار تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، أكدت وزارة الصحة والسكان تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة الوزارة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

فرق التواصل المجتمعي تقدم خدمات التوعية الصحية ل 81 ألف مواطن

أوضحت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من خدمات التوعية الصحية بلغ 81 ألف مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك منذ أول أيام عيد الأضحي المبارك وحتى أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتأمين الطبي الشامل لكافة المناسبات والاحتفالات التي تشهد إحتفالا وتجمع المواطنين، للتوعية بكافة بمبادرات الصحة العامة وتوضيح كيفية الاستفادة من كل مبادرة وتقديم التوعية الصحية لوقاية المواطنين من الإصابة بالأمراض المعدية.

وقال "عبدالغفار"، إنه خلال الأيام الأولى من خطة التأمين عيد الاضحى المبارك، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسعافية 10860 مواطنا، تنوعت ما بين خدمات طوارئ وحوادث متنوعة من ضمنها حالات حرجة نقلت إلي المستشفيات، كما تم تفعيل مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا ) ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط -والسكر- والاعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين على الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية.

33 عيادة متنقلة بالمحافظات وتوافر الخدمات الطبية على مدار الساعة

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، استمرار فرق المرور والمتابعة على كافة المستشفيات الحكومية للتأكد تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمواطنين، كما يتم متابعة تواجد سيارات بنك الدم للتسهيل علي المواطنين راغبي التبرع بالدم وتواجد العيادات العلاجية المتنقلة لتقديم خدمات الكشف وصرف الأدوية وإمكانية الإحالة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية حيث بلغ عدد العيادات المتنقلة المشاركة في خطة التأمين 33 عيادة طبية موزعة بالمحافظات.

القوافل العلاجية تقدم خدماتها ل 6180 مواطنا

ومن جانبه ذكر الدكتور محمد غباشي مدير إدارة القوافل العلاجية، أن عدد المستفيدين من خدمات القوافل العلاجية بلغ 6180 مواطنا، وجاءت محافظة مطروح في المرتبة الأولى من حيث عدد المستفيدين تليها الإسكندرية ثم محافظة الجيزة.

ومن جانبة نوه الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إلى مشاركة فريق من الأمراض الصدرية لتفعيل مبادرة صحة الرئة، من خلال تواجد سيارة الفحص الجموعي للصدر، مجهزة بجهاز أشعة للتشخيص المبكر لأمراض الصدر منها تشخيص مرض الدرن، والربو الشعبي والسدة الرئوية، وفحص مدي كفاءة الرئة من خلال جهاز قياس وظائف التنفس خاصة للأشخاص المدخنين وكبار السن وغيرهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية عن مرض الدرن الكامن وأسبابة والحالات التي يتحول فيها إلى الدرن النشط.

تقديم الخدمات الإسعافية لأكثر من 10 آلاف مواطن على مستوى محافظات الجمهورية

من جانبه أوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أنه تم الدفع بعدد 2336 مركبة إسعافية لتأمين كافة أرجاء مصر وربوعها، تم تخصيص 707 مركبات إسعافية منها لتأمين شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك والمتنزهات العامة التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين في مثل هذا الوقت من العام.

كما أعلن الدكتور عمرو رشيد عن امتداد خطة التأمين لتشمل الخطوط الثلاث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى عبر 15 نقطة إسعاف ثابتة، مدعومة بفرق إسعافية مترجلة، يتم تكثيف انتشارها بالمحطات التبادلية التي تشهد كثافات بشرية مرتفعة، كما تضمنت الخطة نشر 11 لانش إسعاف نهري لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الأقصر، وأسوان.

وأكد انتظام العمل بالخط الساخن 123 لتلقي كافة الاستغاثات الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة.

وأضاف رشيد أنه تم تقديم الخدمات الاسعافية لأكثر من 10 آلاف مواطن خلال احتفالات عيد الاضحى ، بكافة محافظات الجمهورية.