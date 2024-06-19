الثانوية العامة 2024.. أبرز التعليمات قبل بدء الامتحانات المضافة للمجموع

تستأنف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024، السبت المقبل الموافق ٢٢ يونيو.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية، ضمن الامتحانات الأساسية- المضافة للمجموع.

وجاءت أبرز استعدادات وتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل انطلاق الامتحانات الأساسية، كالآتي:

التشديد على مراجعة أعمال الصيانة في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

التأكد من توفر المراوح داخل اللجان الامتحانية.

التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت على الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الإجابة.

استمرار اجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

مواصلة المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

بدء أعمال كنترول الرصد اليوم الاربعاء الموافق ١٩ يونيو لامتحانات الثانوية العامة 2024.

الإنتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة.

يبدأ يوم الاحد المقبل ٢٣ يونيو المقبل، مدخلى البيانات بالكنترول المركزى بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.



إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحان المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد السبت المقبل، وذلك تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا، ويبلغ عدد الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.