لأول مرة.. محمد يحيى موزع في أغنية تتحبي لـ عمرو دياب

شارك الملحن محمد يحيى لأول مرة في توزيع أغنية تتحبي التى طرحها عمرو دياب مؤخرا، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد يحيى ، وذلك بعد أن قدم العديد من الأغاني كملحن مع كبار المطربين على رأسهم الهضبة عمرو دياب واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وحماقى وغيرهم .

تقول كلمات أغنية تتحبى: الدلع يِتشال له ناسه، والهّنا بقى ليكى حصري والجمال أنتى أساسه، حاصري قلبى وعينى حاصري، مش ها أبالغ ف المزايا، مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي، أه حرام تتعبى أو تشقي، تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني، هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه، وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي، يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي .

كان الملحن محمد يحيى قد سبق وتعاون مع عمرو دياب في عدد من الأغانى تخطت أكثر من 30 أغنية منها طول منا شايفك، لو قادر، روحى مرتحالك، خليك معايا، يدق الباب، خلينا نشوفك، ريحة الحبايب، ياروقانك، الجو جميل، ناس حلوة، اللوك الجديد، ماتيجى نفك، مضحوك علينا، خلص على قلبى، وغيرها من الاغانى .