هبة صلاح أستاذة مصرية تفوز بجائزة التميز لأفضل امرأة عربية إفريقية

تثبت المرأة المصرية نجاحها على مر التاريخ في جميع المجالات عالميا وأفريقيا ومحليا، في أضيق الإمكانات والظروف استطاعت النساء المصريات الوصول للعالمية وقدر العالم ابتكاراتهن ومساهماتهن ونجاحاتهن في كل المجالات تحدت نساء مصر العمر والعوائق والعادات والتقاليد وأثبتت نفسها رغم أن الفرصة لم تكن سهلة ولم تكن الإمكانات متاحة بل احتاجت كل سيدة العزيمة والإرادة والتحدي الذي ورثته كل مصرية داخلها على مر آلاف السنين فهن أحفاد المصريين القدماء أصحاب أعظم حضارة وتطور في التاريخ، ومن القصص المشرفة لسيدة مصرية رفعت اسمها مصر عالميا "هبة صلاح".

الدكتورة هبة، أستاذ بجامعة عين شمس وتعد أصغر أستاذ بالجامعة تحت ٤٠ سنة، فازت بجائزة الاتحاد العربي التنمية المستدامة والبيئة عن مجمل إنتاجها العلمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة والتكريم تم بمقر جامعة الدول العربية، هي أيضا أول أستاذ ترقى بمسار التميز العلمي بلجنة "علم الحيوان والحشرات" على مستوى الجمهورية في تخصص "فسيولوجيا الأسماك"، ومن ضمن إنجازاتها حصولها على درجة الماجستير في علم الحيوان، والدكتوراة في فلسفة العلوم علم الحيوان، ودبلوم الفسيولوجي والكيمياء الحيوية، والدبلوم المعني في الجودة والاعتماد نظم إدارة المؤسسات التعليمية من جامعة عين شمس.

طموح وشغف النموذج المصري المشرف لم يتوقف عند هذه السيرة الذاتية الرائعة بل سافرت عام ٢٠١٦ لجامعة هوانزونج الصين لحضور المنتدى المصري للأبحاث المشتركة في مجال العلوم الزراعية والتكنولوجية، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات الدولية منها جائزة من مؤسسة دولية بالإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٢١ في مجال العلوم والطب والتكنولوجيا لفئة شباب الباحثين أقل من ٤٠ عاما، كما فازت بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة للعلوم والزراعة العام الماضي لأبحاثها العلمية المنشورة.

ومن ضمن التقديرات التي حصلت عليها خلال مشوارها جائزة التميز لأفضل امرأة عربية أفريقية لعام ٢٠٢٢ في مسابقة المنتدى العربي الأفريقي، وحصلت على جائزة أوسكار أفضل أستاذة جامعية عربية في مجال العلوم ٢٠١٩ وجائزة أخرى للإبداع في نفس العام، ونالت الدكتورة "هبة" وسام العطاء بين أكثر من ٢٠ شخصية نسائية مؤثرة في الوطن العربي على هامش فعاليات مؤتمر دور المرأة في مواجهة تحديات العصر في يناير ٢٠١٩.