رئيس مركز ميت غمر يتابع أعمال نزح مياه الصرف من ضريح الشيخ الشعراوي

الأربعاء 19/يونيو/2024 - 07:20 م

تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر أعمال شفط مياه الصرف الصحي بضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى بشارع سكة دقادوس و مقابر ومساكن دقادوس وذلك بمعدات رئاسة المركز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس المدينة أن غرق هذه المناطق جاء نتيجة تعطل الغاطسة ببدالة شارع جسر النيل حيث يوجد ماكينتي رفع صرف صحي بالقرية متصلتين بالمحطة الرئيسية واحترقت إحداهما بشكل مفاجئ، أمس الثلاثاء مما أدى إلى حدوث طفح المياه بالشوارع ونزوحها لضريح الشيخ الشعراوى ومنطقة المقابر.

وأشار إلى أنه تم عمل اللازم نحو تركيب غاطسة أخرى تعمل بكفاءة عالية ومازال العمل مستمر في كسح باقي المياه من الشوارع والمنازل وجار استكمال العمل في تركيب وتشغيل المحطة تدريجيًا وبشكل طبيعي.

كان زوار الضريح قد فوجئوا مساء أمس بطفح مياه الصرف الصحي داخل الضريح بشكل مفاجئ حيث حاول عمال الصريح والزوار نزحها خارجه إلا أنها كانت تعود مره اخرى مما أثار غضب واستياء الجميع .

من جانبه أوضح المهندس عبدالرحمن مصطفى مدير مجمع الشعراوي أنهم فوجئوا امس بتجمع مياه الصرف داخل الضريح ورغم محاولات العمال وتعالى المنطقه لنزحها إلا أنها كانت تعود مره اخرى لارتفاع المنسوب فى الصريح والمقابر والمساكن الموجوده بالمنطقة مشيرا إلى أن العمل جارٍ لإصلاح العطل المتسبب فى ذلك كما أنه جرى إزالة كافة المياه من الضريح .

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