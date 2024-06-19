ads
الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مع قرب تخرج دفعات جديدة.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المهندسين

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مع اقتراب تخريج دفعة جديدة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية، تستعرض البوابة نيوز، الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المهندسين، تمهيداً للحصول على عضوية النقابة.

وتشمل الأوراق المطلوبة للقيد في نقابة المهندسين الآتي :

أولا : بالنسبة للجامعات الحكومية والمعاهد الحكومية

1-اصل شهادة التخرج المؤقتة + صورة منها

-2 اثبات شخصية ( بطاقة الرقم القومى) + 2 صورة منها

3 -احضار الصحيفة الجنائية (فيش وتشبيه) حديث وموجه بإسم نقابة المهندسين

4 -عدد 2 صور شخصية

ثانيًا: بالنسبة للجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة

1- أصل شهادة التخرج المؤقتة + صورة منها

2- إثبات شخصية ( بطاقة الرقم القومى) + 2 صورة منها

3- إحضار الصحيفة الجنائية (فيش وتشبيه) حديث وموجه بإسم نقابة المهندسين

4- شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

5- عدد 2 صور شخصية

6- أصل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ( بيان الدرجات ) + صورة منها

ومن الشروط الأساسية عند التسجيل واستلام الكارنيه لابد من حضور المهندس بنفسه ولا ينيب عنه أحدا.

بالجامعات المصرية كليات الهندسة نقابة المهندسين