مع قرب تخرج دفعات جديدة.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المهندسين

مع اقتراب تخريج دفعة جديدة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية، تستعرض البوابة نيوز، الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المهندسين، تمهيداً للحصول على عضوية النقابة.
وتشمل الأوراق المطلوبة للقيد في نقابة المهندسين الآتي :
أولا : بالنسبة للجامعات الحكومية والمعاهد الحكومية
1-اصل شهادة التخرج المؤقتة + صورة منها
-2 اثبات شخصية ( بطاقة الرقم القومى) + 2 صورة منها
3 -احضار الصحيفة الجنائية (فيش وتشبيه) حديث وموجه بإسم نقابة المهندسين
4 -عدد 2 صور شخصية
ثانيًا: بالنسبة للجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة
1- أصل شهادة التخرج المؤقتة + صورة منها
2- إثبات شخصية ( بطاقة الرقم القومى) + 2 صورة منها
3- إحضار الصحيفة الجنائية (فيش وتشبيه) حديث وموجه بإسم نقابة المهندسين
4- شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات
5- عدد 2 صور شخصية
6- أصل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها ( بيان الدرجات ) + صورة منها
ومن الشروط الأساسية عند التسجيل واستلام الكارنيه لابد من حضور المهندس بنفسه ولا ينيب عنه أحدا.