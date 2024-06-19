يورو 2024.. سوبوسلاي يقود تشكيل منتخب المجر أمام ألمانيا

أعلن الإيطالي ماركو روسي، المدير الفني لمنتخب المجر، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ألمانيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب المجر، اليوم الأربعاء، نظيره الألماني على ملعب إم إتش بي أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يقود دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول الإنجليزي، تشكيل المنتخب المجري أمام أصحاب الأرض، حيث يحمل شارة قيادة منتخب المجر، بالرغم أنه يبلغ من العمر 23 عامًا فقط.

ويتصدر منتخب ألمانيا، جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن إيطاليا الوصيف حتى الآن.

بينما يأتي منتخب المجر ثالثًا بلا نقاط، بالتساوي مع إسكتلندا صاحب المركز الرابع والأخير في أول مجموعات يورو 2024.

تشكيل منتخب المجر لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: جولاسي

خط الدفاع: أتيلا فيولا، ويلي أوربان، مارتون دارداي

خط الوسط: ميلوش كيركز، أندراس سشافير، ناجي، بينديجوز بولا، سالاي، دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: بارناباس فارجا.