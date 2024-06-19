مصر تحصل على مقعد نائب رئيس البرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية

حصلت مصر من خلال هيئة الدواء المصرية على مقعد نائب رئيس البرنامج للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، لمدة عامين، وذلك خلال مشاركة هيئة الدواء المصرية في الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقي الدولي "ICH"، وكذلك اجتماع البرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، اللذين انعقدا بمدينة فوكوكا اليابانية، حيث تم التصويت بالاقتراع السري وفازت مصر ممثلة فى هيئة الدواء المصرية ، بنتيجة الاقتراع الذي شارك فيه أكثر من 29 من المنظمات والدول الأعضاء.

ويعكس حصول هيئة الدواء المصرية على مقعد نائب رئيس البرنامج للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، ريادة الهيئة على المستوى الدولي وفي كافة المحافل الدولية، وكذلك كفاءة كوادرها للتميز الإقليمي.

ويعد البرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية "IPRP"، أحد أهم المنصات الدولية التي تضم ممثلي الهيئات التنظيمية والرقابية على الدواء بالدول لتعزيز الرقابة على المنتجات الطبية حول العالم وتتشارك خبراتها فى الأطر التنظيمية المتعلقة بالدواء وتبادل أحدث الإصدارات من أدلة العمل التنظيمى والخبرات العملية فى المجال الرقابى مما يضع مصر على الخريطة العالمية لنقل الخبرات المصرية فى التطبيق العملى للمهارات الفنية التنظيمية.

وشهدت الاجتماعات التي شاركت فيها د. أسماء فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الاكلينيكية ممثلا عن هيئة الدواء المصرية والممثل المصري بالمجلس التنسيقي الدولي ICH والممثل المصري بالبرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية، ود. سندس السعيد، مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدولية بالهيئة والمنسق المصري بالمجلس التنسيقي الدولي والممثل المصري بالبرنامج الدولي للهيئات التنظيمية الدوائية، نقاشات حول أبرز مستجدات أعمال مجموعات عمل الخبراء التابعة للمجلس التنسيقي الدولي، والتي يتم من خلالها إعداد القواعد التنظيمية العالمية في مجال الدواء والمستحضرات الحيوية والمبتكرة.

كما شارك فى الاجتماعات مجموعة من خبراء هيئة الدواء المصرية، والتى انعقدت بالتزامن مع الاجتماع النصف سنوي للمجلس التنسيقى الدولى، حيث شارك وفد هيئة الدواء المصرية فى خمس مجموعات عمل فنية تتعلق بالتشاور فى القواعد التنظيمية الدولية وتنقل الخبرات المصرية بالمحافل الدولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس هيئة الدواء المصرية للتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية؛ لمواكبة وتطبيق المعايير العالمية في الرقابة على الدواء، وتطوير خطط إستراتيجية طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية؛ بما ينعكس إيجابًا على أداء المنظومة الرقابية المصرية وفتح آفاق التعاون للأسواق الدوائية المختلفة.

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