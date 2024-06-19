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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"سينما الشعب" يحصد 3 ملايين جنيه في عيد الأضحى

اقبال جماهيرى على
اقبال جماهيرى على سينما الشعب
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حصد مشروع سينما الشعب التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ارباحًا كبيرة تصل الى 3 ملايين جنيه، بعد 3 أيام عرض، حيث حقق نجاحا كبيرا من خلال الأفلام السينمائية التي تم عرضها في دور العرض التابعة للهيئة بمحافظات مصر المختلفة.

                                                                                                                                                                   

ويعرض سينما الشعب بالقاهرة والمحافظات 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة في 18 محافظة، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، حيث تشهد إقبالا كثيفًا منذ أول أيام عيد الأضحى. 

أسعار تذاكر “سينما الشعب” 

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة الأفلام في 20 موقعا ثقافيا تابعا لها بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، ويتوافد عليها الجمهور في العديد من المواقع ومنها الزقازيق ودمنهور والأنفوشي والسادات والقناطر وديرب نجم وقنا وأبو المطامير والمحلة وروض الفرج وقصر السينما، حيث تنطلق الحفلات من العاشرة صباحا وتستمر على مدار اليوم وحتى الثانية صباح اليوم التالي.

أفلام مشروع "سينما الشعب"

وتعرض سينما الشعب فيلم "ولاد رزق 3" في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

كما يعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا. وفيلم "عصابة الماكس" بقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف. وفيلم "اللعب مع العيال" بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

ما هو مشروع “سينما الشعب”؟

يُعد مشروع "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف المدير التنفيذي للمشروع.

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