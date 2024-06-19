سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024، رابع أيام عيد الأضحى المبارك عند آخر تعاملات البنوك الخميس الماضي، فيما يشهد القطاع المصرفي إجازة من الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى السبت المقبل 22 يونيو 2024.

سعر الدولار اليوم الأربعاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16 -6-2024 نحو 47،64 جنيه للشراء، 47،78 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.64 جنيه للشراء، 47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.64 جنيه للشراء، 47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.68 جنيه للشراء، 47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.64 جنيه للشراء، 47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.69 جنيه للشراء، 47.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.