كيف تحولت هولندا من أفقر لأغنى وأجمل دولة في العالم؟

لم يتخيل الكثير من الناس ان التحول المذهل في هولندا وانها اجمل دولة وواحدة من اغنى دول العالم وشعبها من اسعد شعوب العالم جاء بعد ان كانت دولة فقيرة، فهي أحد أغرب دول العالم أكثر دولة شعبها سعيد لا يعملون لأكثر من 7 ساعات ولسن أربعين سنة ونصف السكان يعملون بدوام جزئى ثلاثة أيام فقط فى الأسبوع وبعدها يقضى المواطن حياتة فى السفر للدول الأخرى والتنزه والترفيه عن نفسه وهم أطول البشر فى الأرض يصل متوسط طول الذكور إلى 185 سم أما النساء فيصل متوسط الطول إلى 173 سم وذلك لسببين أحدهما جينى والآخر هو التغذية الصحية فهى دولة ريفية خضراء ولكن متطورة جدا.

هولندا قبل مائة عام كانت دولة مستنقعات فقيرة جدا تنتشر فيها الأمراض القاتلة والحشرات والفئران بسبب الفيضانات المتكررة لكونها تحت مستوى سطح البحر حتى تم تشييد أكبر سد فى العالم عام 1933 م وهو سد أفسلاوتدايك وهذا السد كان السبب الرئيسى فى تغيير حال هولندا وبعدها شيدوا السدود إلى أن وصل عددها الى 13 ألف سد

إستطاعت هولندا بعدها أن تصبح واحدة من أكثر دول العالم تطوراً، وتعد أحد الدول الديمقراطية البرلمانية التي تعيش فى ظل النظام الملكي الدستوري وتتخذ من أمستردام عاصمة لها.



تمتاز هولندا بكونها منخفضة ومسطحة كما أنها تتضمن مساحات واسعة من القنوات والبحيرات والأنهار إضافة إلى وجود مساحات واسعة من الأراضى المستصلحة وهي أراضى جرداء أصبحت زراعية والتي تبلغ ما يقارب 6500 كيلومتر مربع وتم العثور على هولندا المنخفضة على يد يوليوس قيصر وكانت القبائل الجرمانية تسكنها في ذلك الوقت وهي: النيرفي، والفريسي، والباتافي الواقعة على الحدود الرومانية التي لم تخضع لحكم روما حتى عام 13 قبل الميلاد ليصبحوا بعد ذلك حلفاء لروما، وخلال الفترة ما بين القرن الرابع والثامن سيطر الإفرنج على المنطقة وأصبحت أحد أجزاء إمبراطورية شارلمان في القرنين الثامن والتاسع وفيما بعد خضعت لحكم البورغندي وملكية الهابسبورغ، وفي القرن السادس عشر خضعت للحكم الإسباني.



بحلول نهاية القرن السابع عشر أصبحت هولندا واحدة من أعظم القوى البحرية والتجارية في أوروبا ويرجع ذلك إلى تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية عام 1602م وبناء على ذلك تحقق إستقلال هولندا ذلك بعد حرب الثلاثين عام التي جرت خلال الفترة الزمنية بين 1618 - 1648م وبعد ثورات وأحداث عدة إعترفت إسبانيا بإستقلال هولندا عام 1648م

تلا ذلك أحداث سياسية عدة أسفرت عن دمج جميع مقاطعات هولندا وبلجيكا في مملكة واحدة عام 1814م وفي عام 1830م إنفصلت بلجيكا عن هولندا لتشكل مملكة منفصلة وتم إتخاذ الليبرالية الدستورية كنظام حكم في هولندا عام 1848م.

المناخ في هولندا معتدل ويصل متوسط درجات الحرارة في شهر يوليو إلى 17 درجة مئوية في حين يصل في شهر يناير إلى 2 درجة مئوية علماً بأن الصقيع يسود البلاد لستين يوماً في السنة الواحدة في حين يبلغ عدد الأيام الصافية في هولندا 25 يوماً فقط في السنة الواحدة

يشار إلى أن البلاد تشهد هطولاً للأمطار خلال جميع مواسم العام حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي حوالي 790 ملليلتر وحركة الرياح السائدة في هولندا غربية وجنوبية وتلعب التلال الموجودة في جنوب البلاد دوراً في التقليل من سرعة الرياح القوية على طول الساحل.

تتميز هولندا بالحياة الطبيعية فمعظم أنواع النباتات البرية الموجودة في الأراضى الهولندية هي في الأصل من منطقة المحيط الأطلسى وتسبب تباين درجات الحرارة خلال فصل الشتاء والأملاح فى حدوث إختلافات طفيفة بين النباتات البرية ونباتات الحدائق من منطقة الساحل إلى المناطق القارية ويعتبر كل من الرمل، والطين، والخث عوامل مهمة للتربة في مناطق النباتات الداخلية، وبالنسبة للحيوانات تم العثور على الرخويات في أقصى الجنوب الغربي من هولندا وفي منطقة بحر وادن وفيما يتعلق بالطيور المهاجرة تمر أعداد هائلة عبر هولندا.

وتتعرض بعض الكائنات البحرية لخطر الإنقراض بسبب تلوث المياه في الأنهار مثل جراد البحر النهري وكذلك أسماك النهر وتم إنشاء عدد من المحميات الطبيعية من قبل المنظمات الخاصة والحكومية للحفاظ على الحيوانات المهددة بالإنقراض، وتشكل هولندا سادس أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبى ففيها يرتفع الفائض التجارى بإستمرار، وتعتبر علاقاتها الصناعية مستقرة والبطالة فيها منخفضة وتهتم هولندا بالعديد من الصناعات من بينها "تكرير البترول، ومعالجة الأغذية، وصناعة الكيماويات، والآلات الكهربائية المختلفة".

وقطاع الزراعة في هولندا يمثل ثاني أكبر مصدر للزراعة حول العالم حيث يدعم وضع البلاد بأكملها كما يعمل به ما نسبته حوالى 2% من القوى العاملة في حين يعتمد ثلثي إقتصاد هولندا على التجارة الخارجية فهي تحتل المرتبة السابعة حول العالم من حيث الصادرات، ومن خلال الضرائب والرقابة فإن الحكومة تؤثر بشكل رئيسى على إقتصاد البلاد وبالنسبة لسياسة هولندا النقدية فإن البنك المركزى الأوروبى هو المسيطر عليها، وفي عام 2002م تم إعتماد عملة اليورو كعملة رسمية في البلاد.



تتميز هولندا بثلاثة أنواع من السياحة هي السياحة الصادرة، والسياحة الواردة، والسياحة المحلية، حيث يساهم قطاع السياحة في هولندا في نمو الإقتصاد الهولندى وتم صرف حوالي 78 مليار يورو من قبل السياح في عام 2018م، وساهمت السياحة الواردة بحوالي 32.5 مليار يورو، والسياحة المحلية بـ 45 مليار يورو، أى ضعفى ما حققه قطاع السياحة في العام 2010م

وتعمل الحكومة الهولندية جاهدة لزيادة أعداد السياح القادمين إلى البلاد ولوحظ إزدياد واضح فى أعداد السياح القادمين إلى هولندا في الفترة ما بين عامي 2010م إلى 2018م، فقد سجلت الفنادق أعلى نسبة حجوزات في تلك الفترة

يذكر أن 13.9 مليون سائح زاروا هولندا عام 2014م وزاد هذا العدد إلى 19 مليون سائح عام 2018م، وتوفر السياحة نحو 641 ألف وظيفة في البلاد.