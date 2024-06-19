يورو 2024.. منتخب ألمانيا بقوته الضاربة أمام المجر

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة المجر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يستضيف منتخب ألمانيا، اليوم الأربعاء، نظيره المجري على ملعب إم إتش بي أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب ألمانيا، اللقاء بقوته الهجومية، حيث يقود الهجوم كاي هافيرتز رفقة فلوريان فيرتز وجمال موسيالا.

ويسعى المنتخب الألماني إلى حصد الثلاث نقاط، لكي يحسم تأهله للدور المقبل، وكذا ليتأهل مبكرًا إلى دور الـ16 من المجموعة الأولى.

وكان منتخب ألمانيا كشر عن أنيابه في افتتاح البطولة، يوم الجمعة الماضي، بالفوز على إسكتلندا بنتيجة 5-1 على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ، ليؤكد على سعيه نحو اللقب الرابع من بطولة كأس أمم أوروبا.

ويتصدر منتخب ألمانيا، جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن إيطاليا الوصيف حتى الآن.

بينما يأتي منتخب المجر ثالثًا بلا نقاط، بالتساوي مع إسكتلندا صاحب المركز الرابع والأخير في أول مجموعات يورو 2024.

وتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة المجر

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - أنطونيو روديجير - جوناثان تاه - ماكسيميليان ميتيلشتاد

خط الوسط: روبرت أندريخ – توني كروس - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز – كاي هافيرتز – جمال موسيالا.