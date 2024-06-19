عيسى إسكندر: تنفيذ مشروع لتأهيل العمالة المصرية للسوق الإيطالي بالتعاون مع "الشباب"

أكد عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، خلال الجلسة الختامية للقمة الأورومتوسطية التي أقيمت في مالطا أن مصر تستضيف ملايين من الضيوف الأجانب الذين يتمتعون بكافة الخدمات وكأنهم مصريون.

ودعا إسكندر الدول الأوروبية المشاركة إلى بذل أقصى الجهود لحل المشاكل التي يعاني منها العمال المقيمون فيها، ومنحهم كافة التسهيلات التي تتيح لهم ممارسة عمل شريف والعيش بكرامة.

وأشار إسكندر إلى مشكلة تحويل رخصة القيادة المصرية إلى إيطالية، والتي يمكن أن تفتح فرص عمل عديدة للعمالة المصرية في إيطاليا.

كما تناول مشكلة أخرى تتعلق بالحصول على تأشيرة العمل من القنصلية الإيطالية في مصر، حيث يتدخل السماسرة لبيع المواعيد بأسعار تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.

وأضاف إسكندر أنه بصدد تنفيذ مشروع في مصر لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالي، بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حيث تم الاتفاق على استخدام مراكز الشباب لتدريب الراغبين في العمل في إيطاليا.

وأعرب إسكندر عن أمله في أن تأخذ الوزارة الجديدة في الاعتبار الخطوات التي اتخذت سابقًا، وأن لا تبدأ من الصفر مجددًا.