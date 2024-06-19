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الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. منتخب ألبانيا يخطف تعادلًا قاتلًا أمام كرواتيا

مباراة كرواتيا ضد
مباراة كرواتيا ضد ألبانيا
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خطف منتخب ألبانيا، مساء اليوم الأربعاء، تعادلًا قاتلًا أمام كرواتيا بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فولكسبارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الألباني بهدف للا شيء، سجله كاظم لاتشي في الدقيقة 11 من كرة رأسية.

في الشوط الثاني، قلب منتخب كرواتيا الطاولة على ألبانيا بهدفين متتاليين، حيث أحرز كراماريتش هدف التعادل في الدقيقة 74.

وجاء هدف تقدم رفاق المخضرم لوكا مودريتش في الدقيقة 76، ولكن عن طريق النيران الصديقة، إذ سجل كلاوس ججاسولا لاعب منتخب ألبانيا هدفًا بالخطأ في مرماه.

وفي اللحظات الأخيرة، خطف ججاسولا هدف التعادل لمنتخب بلاده، وتحديدًا في الدقيقة 90+5، ليحصد منتخب ألبانيا نقطة من مباراته ضد كرواتيا، الذي تعقدت أمور تأهله إلى الدور المقبل.

يورو 2024

بتلك النتيجة، ظل منتخب كرواتيا في المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد نقطة وحيدة، بالتساوي مع ألبانيا صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر منتخب إسبانيا الترتيب بفارق الأهداف عن إيطاليا الوصيف حتى الآن.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

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