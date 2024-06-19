ورش وعروض فنية.. احتفالات عيد الأضحى بالحديقة الثقافية

يحتفي المركز القومى لثقافة الطفل بعيد الأضحى المبارك بالحديقة الثقافية للأطفال، وذلك اليوم الأربعاء 19 يونيو 2014، وتستمر لمدة 3 أيام حتى الجمعة 21 يونيو 2024، ضمن خطة وزارة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة،

تدير الفعاليات الباحثة ولاء محمد، وتتضمن الاحتفالات يوميا ورش وعروض فنية منها:

– ورش فنية متعددة عن عيد الأضحى.

– رسم على الوجه ورسم حر.

– عروض للأراجوز للفنانين من متدربي ورشة الأراجوز بالحديقة.

– عروض فريق “عرائس الماريونت” للفنان خالد خريبي.

– عروض المهرج.

– عروض فرقة “بنات وبس” الاستعراضية تدريب وإشراف الفنان عبد الرحمن أوسكار.

– عروض فريق “بنكمل بعض” من ذوي الهمم تدريب وإشراف أ. منال منيب.

يشار الى ان احتفالات عيد الأضحى المبارك للمركز القومى لثقافة الطفل تقام يوميا الساعة السادسة مساءا بالحديقة الثقافية للأطفال- شارع قدري- السيدة زينب والدخول وجميع الأنشطة مجانا.