صدام الصهاينة.. نتنياهو يتهم بن غفير بتسريب محادثات سرية من المجلس الوزاري.. ووزير الأمن القومي يطالب بخضوع رئيس الحكومة لـ"جهاز كشف الكذب"

اتهم حزب الليكود الحاكم في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتسريب محادثات سرية من المجلس الوزاري.

في حين دعا حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير إلى إخضاع نتنياهو لجهاز كشف الكذب، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم وزير الأمن القومي إلى مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية، في مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات البلديات.

بن غفير عضو في مجلس الوزراء الأمني، لكن ليس ضمن مجلس الحرب الذي تم حله مؤخرا، وكان يشتكي، وفقا للصحيفة، طوال عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة من استبعاده من دوائر صنع القرار من قبل نتنياهو.

وكشف حزب الليكود عن أن نتنياهو قال لوزير الأمن القومي الإسرائيلي: "من يريد أن يكون شريكا في فريق استشاري أمني محدود ينبغي أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة"، في إشارة إلى اتهام بن غفير بتسريب محادثات مغلقة وتسجيل مناقشات شخصية.

وردا على هذا، أعلن حزب القوة اليهودية أنه يؤيد قانونا يلزم أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لاختبارات كشف الكذب، بما في ذلك أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب، في إشارة إلى نتنياهو الذي قام بتركيب جهازا مماثلا العام الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي طالب بالترويج للقانون ودعمه.

وانتقدت كتلة معسكر الدولة بزعامة بيني جانتس، حزب الليكود، وشددت: "من يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار الدولة لا يجب أن يمنحه السيطرة على شرطة إسرائيل والعضوية في الحكومة".

ومنذ عدة أشهر قدم أعضاء بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع قانون يفرض على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن الخضوع لجهاز كشف الكذب، على أن يلزم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أعضاء اللجنة بالخضوع للاختبار مرتين سنويا.

وتعليقا على الاتهامات المتبادلة بين "الليكود" و"القوة اليهودية"، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "قرأت ما قاله بيبي (نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما،" بحسب ما ذكرت قناة العربية.

وتلك ليست المرة الأولى التي تنشب فيها خلافات بين الليكود والقوة اليهودية، بقيادة كل من نتنياهو وبن جفير.

وهدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي في عدد من المناسبات السابقة بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي على وقف عدوان الاحتلال علي غزة قبل تحقيق الهدف من العدوان، وإبرام اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس.