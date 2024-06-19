فخري لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام بلدية المحلة

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بلدية المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على بلدية المحلة في السابعة من مساء الأربعاء على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمود زلاكة - محمود صابر - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي - دودو الباس.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يمتلك بلدية المحلة 22 نقطة في المركز السادس عشر.