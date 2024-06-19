"صوفيا" مصرية زارت أكثر من 20 دولة حول العالم لزيادة الوعي بتنظيم الأسرة

فكرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بدأت منذ سنوات طويلة خاصة في الدول النامية والمدن الفقيرة المرتبطة بعدم التعليم وبالتالي قلة الوعي وزيادة أعداد المواليد والإنجاب وكانت الكثير من الدول والحكومات تكرس مجهودات كبيرة من اجل نشر الوعي عن أهمية تنظيم الأسرة ومن ضمن الدول التي كان لها دور بارز في هذا الشأن مصر، والتي خرج منها ايضا سيدة مصرية على قمة مجهود عالمي يبذل من اجل نشر الوعي بقضايا تنظيم الأسرة حيث لديها جهود تخطت الـ١٨ عام وهي المصرية "صوفيا حنا".

صوفيا حاصلة على بكالريوس الصيدلة جامعة القاهرة، وماجستير في إدارة الاعمال من هولندا، وشغلت صوفيا منصب مدير منظمة دولية في مصر تكرس جهودها في قضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وكان للتعليم الذي حصلت عليه دور في تفوقها في هذا الشأن حيث تعلمت إدارة الاعمال وطورت نفسها على مدار سنوات فاكتسبت الثقافة والتطور القوي الذي مكنها بشكل فريد ان تنجح في قضيتها بعد أن أسست حملات توعية في مصر والبلدان العربية عن صحة المرأة وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وادخلت فيها مستخدمين جدد باعداد كبيرة.

مجهودها الملحوظ عالميا جعل الكثير من المنظمات الدولية تطالب بالتعاون معها وتبادل تجاربها من دول مثل البرازيل، المكسيك، إندونيسيا، نيجيريا، اثيوبيا، المغرب، المملكة العربية السعودية، الأردن، والسودان، وبلدان أخرى استمرت في نشر قصتها على مدار سنوات طويلة وكانت متحدثة لأكثر من ١١ برنامج تلفزيوني عن القضية الاستراتيجية التي تسعى لنشرها وتحقيق أهدافها بنشر الوعي عن تنظيم الأسرة وصحة المرأة

تقول صوفيا: ان لديها الكثير من الشغف حول أشياء وتجارب مختلفة فعملت بجانب هذه القضية في مجال الرعاية الصحية وتطوير حملات تسويقية علاجية في مناطق مختلفة.

كما انضمت لشركة صيدلانية عالمية مسؤولة عن أبحاث سوقية وخطط تسويق وحملات تحسين مواقع الكترونية ومهام أخرى كثيرة تستطيع القيام بها وضمن مهارتها المختلفة والى جانب كل هذه السيرة الذاتية الرائعة تستمتع صوفيا بالتصوير والسفر حيث يساعدها الامر في نمو روح الابداع في مجال عملها وشاركت في معارض تصويرية مختلفة من صور من جميع الدول التي زارتها والتي تخطت ٢٠ دولة حول العالم.