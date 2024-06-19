ذبح 2300 أضحية بالمجان خلال عيد الأضحى بكفرالشيخ

في أخر أيام التشريق ، رابع أيام عيد الأضحى المبارك ، أنهت مجازر ونقاط الذبح البالغ عددها 16 بمحافظة بكفرالشيخ ، عملها اليوم الأربعاء ، بعد أن استقبلت 2300 ذبيحة بالمجان .

كان، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد تابع مع مديرية الطب البيطري ، ورؤساء الوحدات المحلية ، والتموين، والصحة، والجهات المعنية، فى إجراء الفحوصات البيطرية وذبح الأضاحى للمواطنين بالمجان بابمجازر ،فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى لحملات التفتيشية المكثفة للرقابة على محلات الجزارة، للإطلاع على سير العمل، والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين.

وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة العامة، وسلامة الذبائح، مع مراعاة الاشتراطات البيئية، وفحص الذبائح للتأكد من خلوها من الأمراض، والتأكد من سلامة أدوات الذبح والتقطيع.

وأكد ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين بشأن سلامة اللحوم وأسعارها ومنع التلاعب بها وذلك من خلال الرقم (114).

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