التحقيق مع عاطل أضرم النار في معرض سيارات بالسلام

تباشر نيابة السلام التحقيق مع عاطل متهم بإضرام النيران داخل معرض سيارات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة واستدعاء صاحب المعرض للاستماع لأقواله وتفريغ كاميرات المراقبة.

عاطل أضرم النيران في معرض سيارات

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل معرض سيارات بمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات مع وجود تلفيات بالمعرض.

بسؤال مالك المعرض اتهم عاطل أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب تعدي مالك المعرض عليه بالضرب سابقا في مشاجرة نشبت بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .