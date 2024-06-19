خاص| نهال عنبر: فريق السوشيال أخطأ في نشر خبر وفاة محيي إسماعيل وقدمنا اعتذارًا للفنان

قالت الفنانة نهال عنبر، إن فريق السوشيال ميديا الخاص بإدرة صفحتها على موقع "إنستجرام" كان قرأ خبرا "مفبرك" على صفحة مجهولة تنتحل اسم أحد المواقع الصحفية، يفيد وفاة الفنان محيي إسماعيل، فقام بنشر الخبر بدون الرجوع إليها.

اعتذار نهال عنبر عن خطأ غير مقصود

وأضافت نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن هذا الخطأ جاء عن طريق فتاة تعمل ضمن فريق السوشيال وبدون قصد مطلقًا، وأنها تواصلت مع الفنان محيي إسماعيل فور علمها بما حدث، وقامت بتقديم الاعتذار له على نشر هذا الخبر على صفحتها، مشيرة إلى أنها أبلغت فريق السوشيال الخاص بها بعدم نشر أي أخبار على صفحتها إلا بعد الرجوع إليها أولًا.

في سياق متصل نشرت صفحة الفنانة نهال عنبر على موقع "إنستجرام" اعتذارًا للفنان محيي إسماعيل تحت عنوان "اعتذار واجب" ، قالت فيه: "بصفتي مدير السوشيال ميديا لمنصات السوشيال أعتذر للفنان الكبير عن الخبر الخطأ غير مقصود بالتأكيد، والفنانة نهال عنبر لم تعلم أبدًا بنزول الخبر لانشغالها بالمسرح بالإسكندرية، والخطأ جاء من أحد فريق العمل".