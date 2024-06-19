زاهي حواس: مزاعم الأفروسنتريك عن الحضارة المصرية أكاذيب وتضليل

قال عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، إن الآراء التي أعلنت عنها مجموعة من الأفروسنتريك داخل المتحف المصري بالتحرير ليس لها أي أساس من الصحة، وأنها مجرد تخاريف، وذلك لأن مملكة كوش السوداء حكمت مصر عام ٥٠٠ ق. م، أي قرب نهاية الحضارة الفرعونية، وعندما حكمت مملكة كوش مصر لم تترك أي آثار تدل على الحضارة، بل الحضارة المصرية التي أثرت في هؤلاء الناس.

وأضاف"حواس" أن هناك حقيقة هامة جدا يجب أن يعرفوها، وهي أن المناظر المصورة على جدران المعابد المصرية من الدولة القديمة حتى نهاية العصر المتأخر، تظهر ملك مصر وأمامه

الأسرى من أفريقيا وليبيا وسوريا وفلسطين.

وتابع “حواس”: إننا سوف نجد أن ملامح الملك المصري تختلف تماما وليس لها أى سمات تظهر أنه كان أسود الشكل.

وأردف "حواس": لسنا ضد السود إطلاقا ولكننا ضد هذه المجموعة التي دخلت المتحف المصري في التحرير لتعلن عن أفكار ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح"حواس" أن حركة الأفروسنتريك تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر معلومة زائفة وكاذبة، مفادها أنّ الحضارة المصرية أصلها سوداء.