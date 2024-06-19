ads
الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة صيدلي من الشرقية أثناء أداء مناسك الحج

الصيدلي المتوفي
الصيدلي المتوفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شيع عدد من المصريين في المملكة العربية السعودية اليوم جنازة الطبيب الراحل محمد الجوهري الذي وافته المنية أثناء أداء مناسك الحج وتم دفنه في مقابر الشرائع بمدينة مكة المكرمة بحضور والده.

وكان الصيدلي محمد الجوهري من كفر شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية قد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية مناسك الحج برفقة والده في مكة المكرمة.

وفارق الحياة عندما سقط أرضا من شدة ارتفاع درجة الحرارة وذلك أثناء محاولته إحضار كرسي لمعاونة والده المسن في أداء مناسك الحج وتم نقله إلى مستشفى جبل عرفات ليفارق الحياة داخل المستشفى.

وتعد وفاة الصيدلي محمد الجوهري من علامات حسن الخاتمة حيث شهدت مواقع الواصل الاجتماعي تسابق أصدقائه في نعته بأفضل الصفات.

والد الصيدلي واصدقائه أثناء تشييع الجثمان

1000371461
1000371461
1000371460
1000371460
أداء مناسك الحج العربية السعودية المملكة العربية السعودية بمحافظة الشرقية تأدية مناسك الحج