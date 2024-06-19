حسن الخاتمة.. وفاة صيدلي من الشرقية أثناء أداء مناسك الحج

شيع عدد من المصريين في المملكة العربية السعودية اليوم جنازة الطبيب الراحل محمد الجوهري الذي وافته المنية أثناء أداء مناسك الحج وتم دفنه في مقابر الشرائع بمدينة مكة المكرمة بحضور والده.

وكان الصيدلي محمد الجوهري من كفر شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية قد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية مناسك الحج برفقة والده في مكة المكرمة.

وفارق الحياة عندما سقط أرضا من شدة ارتفاع درجة الحرارة وذلك أثناء محاولته إحضار كرسي لمعاونة والده المسن في أداء مناسك الحج وتم نقله إلى مستشفى جبل عرفات ليفارق الحياة داخل المستشفى.

وتعد وفاة الصيدلي محمد الجوهري من علامات حسن الخاتمة حيث شهدت مواقع الواصل الاجتماعي تسابق أصدقائه في نعته بأفضل الصفات.

والد الصيدلي واصدقائه أثناء تشييع الجثمان

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