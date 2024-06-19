توافد المواطنين على مراكز الشباب لليوم الرابع ضمن مبادرة العيد أحلى

شهدت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة خلال اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالا جماهيرياً كبيراً على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية للترفيه والاستفادة من خدمات الهيئات الشبابية والرياضية في إطار الدور المجتمعى لوزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن استمرار مبادرة " العيد أحلي بمراكز الشباب " للعام الثالث على التوالي وللموسم السادس ، شهادة نجاح للخدمات التى تقدمها الوزارة، مما يسهم في تقديم وتطوير البرامج والأنشطة المقدمة عبر الهيئات الشبابية والرياضية، ويعزز التحول نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لخدمة لجمهور مراكز الشباب لتقوم بدورها التنموي في بناء الإنسان المصري .

توافد أفراد الأسرة في كافة المحافظات على حمامات السباحة والمناطق الترفيهية والاستثمارية بمراكز الشباب لقضاء إجازة العيد في مكان آمن وغير مكلف فكانت مراكز الشباب والأندية ملاذا مناسبا لكافة الأفراد وشهدت حمامات السباحة اقبال كثيف من الجمهور نظراً لظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة بجانب الفقرات المتنوعة.

ويستفيد من المبادرة عدد كبير من المترددين على مراكز الشباب منذ صباح أول أيام العيد، من خلال تقديم أنشطة وبرامج وفعاليات مراكز الشباب المتنوعة والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات للتمتع بأيام العيد وإدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال والأهالي.