إزالة فورية لـ 6 حالات بناء مخالف بالقصاصين الجديدة والتل الكبير وأبوصوير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍّ بالبناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

كانت الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية في المهد لصبة خرسانية، على مساحة ١٠٠ متر، بعزبة أم حبيب.

أما الثانية فكانت إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض، على مساحة ٨٠ متر، بعزبة الشيخة سلمى بقرية القصاصين القديمة، وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة التل الكبير، تم تنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍّ بالبناء.

الحالة الأولى والثانية عبارة عن إزالة فورية لعدد ٢ مبنى من الطوب الأبيض، أحدهم على مساحة ٥٠ متر والآخر على مساحة ٣٠ متر، مقام على أرض زراعية بقرية الظاهرية، وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس القرية، والقسم الهندسي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الحالة الثالثة، عبارة عن إزالة فورية، (لبناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة ١٥٠ متر، بقرية البعالوة الكبرى، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية، رئيس القسم الهندسي، ومدير جمعية البعالوة الكبرى للإصلاح الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمعرفة الإصلاح الزراعي بصفتها جهة الولاية.

في السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بفك شدة خشبية لسقف دور أرضي، على مساحة ١٠٠ متر، بمنطقة الكرايم، بقرية أبوصوير البلد، وتمت الإزالة بحضور لجنة مُشكَّلة من رئاسة المركز والمدينة، رئاسة القرية، والإدارة الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.